Московская резиденция русских царей в 17 веке располагалась в... а)Донском монастыре с)Китай-городе в)Белом городе D)Кремле
История
Московская резиденция русских царей в 17 веке располагалась в... а)Донском монастыре с)Китай-городе в)Белом городе D)Кремле
Ответ(ы):
Гость:
Московская резиденция русских царей в 17 веке располагалась в КРЕМЛЕ)))
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