Закончите предложения Ученики писали,писали сочинение и наконец ...... Старушка мыла,мыла кактус и наконец ........ Я всё лето читал Робинзона Крузо и наконец ...... Бабушка варила, варила варенье и наконец....... Зина плы...

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Закончите предложения Ученики писали,писали сочинение и наконец ...... Старушка мыла,мыла кактус и наконец ........ Я всё лето читал Робинзона Крузо и наконец ...... Бабушка варила, варила варенье и наконец....... Зина плыла, плыла и наконец .....к берегу.

Автор: Гость