Помогите, пожалуйста с рассказом "После бала"! Тема: "Полковник на балу и после бала" План: 1.Представление героя 2.Внешность полковника. 3.Детали. 4.Полковник на балу и после бала 5.Восторженно-нежное чувство героя к по...

Литература

Помогите, пожалуйста с рассказом "После бала"! Тема: "Полковник на балу и после бала" План: 1.Представление героя 2.Внешность полковника. 3.Детали. 4.Полковник на балу и после бала 5.Восторженно-нежное чувство героя к полковнику 6.Полковник после бала 7.чувства героев 8.Последствие увиденного 9.Рассуждение: Был ли Полковник двуличным человеком, лицемером?

Автор: Гость