Помогите, пожалуйста с рассказом "После бала"! Тема: "Полковник на балу и после бала" План: 1.Представление героя 2.Внешность полковника. 3.Детали. 4.Полковник на балу и после бала 5.Восторженно-нежное чувство героя к по...

Литература
Помогите, пожалуйста с рассказом "После бала"! Тема: "Полковник на балу и после бала" План: 1.Представление героя 2.Внешность полковника. 3.Детали. 4.Полковник на балу и после бала 5.Восторженно-нежное чувство героя к полковнику 6.Полковник после бала 7.чувства героев 8.Последствие увиденного 9.Рассуждение: Был ли Полковник двуличным человеком, лицемером?
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Ответ(ы):
Гость:
Полковник на балу вежлив, убразован, изысканный, искренный, после бала, жестокий законопоследовательный офицер
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