Правило безударных гласных
Русский язык
Правило безударных гласных
Ответ(ы):
Гость:
Надо изменить слово так, чтобы на безударную гласную пришлось ударение: водА - вОды. Есть слова с гласными, не проверяемыми ударением, тогда их правописание надо сверит по словарю и просто запомнить.
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