Помогите решить плиз (35-х)х=0
Математика
Помогите решить плиз (35-х)х=0
Ответ(ы):
Гость:
(35-х)х=0 х₁=0 35-х=0 х=0+35 х₂=35
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