Помогите второе задание.уравнение.
Математика
Помогите второе задание.уравнение.
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Гость:
Ответ будет 159/17 я посчмтал это верно
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