Помогите второе задание.уравнение.

Математика
Помогите второе задание.уравнение.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ответ будет 159/17 я посчмтал это верно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Как найти абсолютную велечину вектора А(-12.5)
Ответить
Английский язык
Пожалуйста помогите! К сожалению английский не моя сильная сторона! Выберите правильную степень сравнения. Переведите предложения. 1. I didn’t want...
Ответить
Русский язык
Подчеркни все звонкие согласные!!! Тут пират Гигант. У пирата сапоги,клинок,кортик и наган. По карманам рассыпаны пули. У пирата попугай и кок Уксус.
Ответить
История
Правитель Борис Годунов утверждал что человек выдавал себя за царя Царевича Дмит??ия это
Ответить
Русский язык
Закончите предложения Ученики писали,писали сочинение и наконец ...... Старушка мыла,мыла кактус и наконец ........ Я всё лето читал Робинзон...
Ответить