Автомобиль,двигаясь со скоростью 80 км/ч проехал 480 км.Какое расстояние проедет за ??то же время другой автомобиль,если его скорость 90 км/ч?
Математика
Автомобиль,двигаясь со скоростью 80 км/ч проехал 480 км.Какое расстояние проедет за ??то же время другой автомобиль,если его скорость 90 км/ч?
Ответ(ы):
Гость:
1)480:80=6км/ч 2)90*6=540км/ ч
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