Автомобиль,двигаясь со скоростью 80 км/ч проехал 480 км.Какое расстояние проедет за ??то же время другой автомобиль,если его скорость 90 км/ч?

Математика

Автомобиль,двигаясь со скоростью 80 км/ч проехал 480 км.Какое расстояние проедет за ??то же время другой автомобиль,если его скорость 90 км/ч?

Автор: Гость