Основные военные решения тегеранской конференции
История
Основные военные решения тегеранской конференции
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Тегеранская конференция продолжалась с 28 ноября по 1 декабря 1943 г. В ней приняли участие главы правительств СССР, США и Великобритании. Основнымивопросами конференции были военные, в частности – второй фронт в Европе.
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