Основные военные решения тегеранской конференции

История
Основные военные решения тегеранской конференции
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Ответ(ы):
Гость:
Тегеранская конференция продолжалась с 28 ноября по 1 декабря 1943  г. В ней приняли участие главы правительств СССР, США и  Великобритании.  Основнымивопросами  конференции были  военные, в  частности – второй фронт в Европе.
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