Сумма трёх чисел равна 11.сумма первого и второго-6,а сумма второго и третьего-9.найди эти числа?
Математика
Сумма трёх чисел равна 11.сумма первого и второго-6,а сумма второго и третьего-9.найди эти числа?
Ответ(ы):
Гость:
11-9=2 - это первое число. 6-2=4 - это второе число. 9-4=5 - это третье число. Проверка: 2+4+5=11. Ответ: эти число 2, 4 и 5.
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