Сумма цифр двузначного числа равна 7, а сумма квадратов этих цифр-25.найдите эти числа

Алгебра
Сумма цифр двузначного числа равна 7, а сумма квадратов этих цифр-25.найдите эти числа
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть одна цифра х, а вторая у, тогда x+y=7          x=7-y x²+y²=25      (7-y)²+y²=25    49-14y+y²+y²=25    2y²-14y+49-25=0   2y²-14y+24=0 y²-7y+12=0 D=(-7)²-4*12=49-48=1 y=(7-1)/2=3        x=7-3=4 y=(7+1)/2=4       x=7-4=3 Ответ: эти цифры 3 и 4
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