Сумма цифр двузначного числа равна 7, а сумма квадратов этих цифр-25.найдите эти числа

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Пусть одна цифра х, а вторая у, тогда x+y=7 x=7-y x²+y²=25 (7-y)²+y²=25 49-14y+y²+y²=25 2y²-14y+49-25=0 2y²-14y+24=0 y²-7y+12=0 D=(-7)²-4*12=49-48=1 y=(7-1)/2=3 x=7-3=4 y=(7+1)/2=4 x=7-4=3 Ответ: эти цифры 3 и 4