Упростите выражение sint*cost*tgt
Алгебра
Упростите выражение sint*cost*tgt
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sint*cost*tgt=sint*cost*sint/cost=sin^2*t Т.к тангенс это отношение синуса к косинусу
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