Сурет бойынша ангиме кура.
Қазақ тiлi
Сурет бойынша ангиме кура.
Ответ(ы):
Гость:
Ьир куни Айжаннын атасы аурып жатып калды. Айжан атасын багып журди. Дарилерин берип мезгилимен. тамагын писирип, суын берип бакты. Атасы жазылганнан сон Айжанга озинин батасын берип,рахметин айтты.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Сколько клавиш на клавиатуре компьютера использовала Алина для набора фразы Лиса съела Колобка В ТЕКСТОВОМ РЕДАКТОРЕ, ЕСЛИ ДЛЯ НАБОРА ПРОПИСНОЙ БУК...
Русский язык
Помогите пожалуйста!!!Очень срочно надо!!! Заранее спасибо 1.Раскрой скобки. Словосочетание с предлогом обозначьте буквой П,с наречием-буквой ...
Английский язык