Сурет бойынша ангиме кура.

Қазақ тiлi
Сурет бойынша ангиме кура.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ьир куни Айжаннын атасы аурып жатып калды. Айжан атасын багып журди. Дарилерин берип мезгилимен. тамагын писирип, суын берип бакты. Атасы жазылганнан сон Айжанга озинин батасын берип,рахметин айтты.
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