Существует ли в музыке то что принято называть модой? Приведите примеры
Музыка
Существует ли в музыке то что принято называть модой? Приведите примеры
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Существует. Например: В 17 веке был моден жанр музыки барроко Сейчас моден жанр музыки поп
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