Твір людина яку я ніколи незабуду

Гость: Гость:

* * * Это был простой юноша двадцати пяти лет, который потерпел неудачу и потерю близкого человека. Его звали Андрей. В глубине души он очень добрый парень, но в жизни он потерял себя. Он простой и неприметный парень, у него доброе сердце, он очень часто скорбит от потери. Внешне он был: стройный; коричневатого цвета волосы; тёмно-карие глаза, но они часто излучали притяжения неизведанной красоты его внутреннего мира. Обычно не все парни его возраста ведут дневники личной жизни, а он вёл. Словно благодаря этому он мог излагать свои мысли на простой листок бумаги, словно именно простая тетрадь была его лучшим другом. Вот что я хочу рассказать о своей не долгой жизни. Его последние строки сохранились в толстой тетради, в которой он писал о том, что с ним происходило. Моя мама была самым дорогим мне человеком на всей планете. Когда её не стало я, словно лишился рассудка и не могу жить без неё. У меня есть отец, но мы с ним в плохих отношениях. Я ненавижу этот мир и всё в этом мире, где-то в глубине души моя любимая родная мама со мной, но мне без неё плохо, я не могу двигаться, дышать я, словно задыхаюсь от боли — это такая необъяснимая боль, я не знаю, как с ней справиться. Куда идти? Как жить? И за что бороться? Где найти силы, чтобы выжить в этом мире? Кричу на весь мир, чтоб он почувствовал то, что я испытываю. С трудом могу кому-то верить в этой жизни, меня обманула моя девушка, которая стала мне самым родным человеком, она растоптала мои чувства и ушла, а я её сильно полюбил. Моя мама была изумительна, красива, мила и обаятельна; она умела вкусно готовить, немного умела рисовать, в её доме всегда царил уют и порядок. Её убили, когда мне было одиннадцать лет, я помню её нежный запах ароматных духов, её безупречно карие глаза, которые всегда меня манили. Она работала в престижном банке пытаясь заработать нам на жизнь. Благодаря её упорному труду у меня осталось небольшое наследство, благодаря которому я могу как - то существовать в этом мире. У неё были чёрные щину и они развелись, когда они жили вместе иногда её ства я очень сильно изменился. Окончил школу, потом получил средне профессиональное образование. Дни, месяца и недели идут медленно, порой мне кажется, что всё время остановилось. Особенно в дни учёбы ты словно умираешь от тоски. Когда, я учился, в школе всегда сторонился, других сам не понимая почему. Я долго ждал того момента когда мне исполниться восемнадцать лет тогда стану самостоятельным человеком и не буду нуждаться в отцовской опеке. Я любил одиночество, так я чувствовал, что в безопасности. Когда я уже учился, в колледже к нам перевелась из другого колледжа одна девушка с виду не приметная, но довольно избалованная мне иногда казалось, что мы с ней похожи. В какой-то миг после того, как я с ней познакомился, то стал замечать, что она проявляет ко мне симпатию, но я и не скрою, что она мне очень понравилась. На вид её черты лица внушали спокойствие, лёгкость, но в ней была детская непосредственность. Внешне девушка была одета довольно скромно, на ней не было, косметики и этим она мне очень нравилась. В девушках я любил естественную красоту. Мне нравились её синие глаза, будто си ть её стройного тела, её нежная гладкая кожа и её ярко изящные выделяющие сладкие губы, к которым я так часто тянулся. Я сидел и размы