Проблематика повести дубровский

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Месть, как социальный протест в романе «Дубровский»Сын провинциального помещика, после смерти отца, незаконно лишается крова. Он возглавляет бунт крестьян своего имения и становится разбойником. Месть – главная цель его жизни. Однако образ Владимира автор идеализирует. Перед читателем он предстает не простым разбойником, а борцом за справедливость. Он умен, добр, смел, красив. Все его действия, борьба против несправедливости, проснувшаяся любовь к дочери своего врага, не оставляют в сердце читателя равнодушия. Все поступки и характеристики главных героев романа «Дубровский» объясняются временем, в котором они живут. В романе затронута главная острая проблема прошлого века: взаимоотношения крестьян и помещиков. И с помощью крестьянского бунта под предводительством Владимира Дубровского Пушкин очень полно показывает картину несправедливости и угнетения крестьян помещиками. Вынужденный разбойНо Владимира Дубровского назвать единомышленником крестьян и их заступником трудно. Им руководит лишь чувство мести за обиду, которую нанес Троекуров его отцу. Тема романа «Дубровский» — как беззаконие может повлиять на судьбу человека. Владимир стал разбойником поневоле, а не по убеждениям. Он был вынужден стать бунтарем, бросив тем самым вызов обществу. Однако этот вызов не стал выходом из ситуации. Это не принесло ничего хорошего в жизнь героев.Выдвинутый Владимиров Дубровским протест – единственно возможная в то время форма самозащиты. Таким образом, герой пытается не стать таким же, как Троекуров. Он самоутверждается как личность. Но все изменения происходят только в судьбе героя, не затрагивая его характера. Отсутствие эволюции во внутреннем мире, Пушкин считает главной причиной поражения, которое потерпел Дубровский в своих начинаниях. Подводя итог, можно утверждать, что Владимир – жертва обстоятельств. Он чужой для крестьян. Он оказался за чертой закона, за чертой любви. И он не может исправить ситуацию и вернуть прежнюю жизнь и свой статус.