На рисунке показаны различные примеры движения (лыжник, эскалатор, самолёт). Какие из них вы бы отнесли к равномерному движению?
Физика
На рисунке показаны различные примеры движения (лыжник, эскалатор, самолёт). Какие из них вы бы отнесли к равномерному движению?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорей всего екскалатор ... Потому как он постоянно в движении без увеличения и снижения скорости.
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