Свет это волны электромагнитного поля. синтаксический разбор,схему

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Свет - это волны электромагнитного поля. ( предложение повествовательное ,невосклицательное ,простое, распространённое ,двусоставное ,личное) Гр .основа : свет - это волны ; свет - подлеж .выражено сущ (-),это волны - сказуемое ( выраж сущ со словом это)(=) волны (чего?) поля - косвенное дополнение ( выражено сущ ,в родит п.) поля ( какого ?) электромагнитного - согласованное определение (~~~~),выражено прилагательным. Свет - это волны электромагнитного поля [- - это = ~~~~ - -- -]