Свет это волны электромагнитного поля. синтаксический разбор,схему

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Свет это волны электромагнитного поля. синтаксический разбор,схему
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Свет - это волны электромагнитного поля. ( предложение повествовательное ,невосклицательное ,простое, распространённое ,двусоставное ,личное) Гр .основа : свет - это волны ; свет - подлеж .выражено сущ (-),это волны - сказуемое ( выраж сущ  со словом это)(=) волны (чего?) поля -  косвенное дополнение ( выражено сущ ,в родит п.) поля ( какого ?) электромагнитного - согласованное определение (~~~~),выражено прилагательным. Свет - это волны электромагнитного поля [-   - это  = ~~~~   - -- -]
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