Света купила 6м 50см тесьмы , а Настя такой же тесьмы на 4 м меньше.Сколько денег заплатила каждая девочка, если они вместе потратили на покупку 57р 60 к?

Математика

Света купила 6м 50см тесьмы , а Настя такой же тесьмы на 4 м меньше.Сколько денег заплатила каждая девочка, если они вместе потратили на покупку 57р 60 к?

Автор: Гость