Света купила 6м 50см тесьмы , а Настя такой же тесьмы на 4 м меньше.Сколько денег заплатила каждая девочка, если они вместе потратили на покупку 57р 60 к?
Математика
Света купила 6м 50см тесьмы , а Настя такой же тесьмы на 4 м меньше.Сколько денег заплатила каждая девочка, если они вместе потратили на покупку 57р 60 к?
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