Светочка,вот ... десять конфет,половину отдай братику. Хорошо , ... дам ... три конфет??и. Почему только три ? ... не умеешь считать ? ... умею , а братик - нет.
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Светочка,вот ... десять конфет,половину отдай братику. Хорошо , ... дам ... три конфет??и. Почему только три ? ... не умеешь считать ? ... умею , а братик - нет.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Светочка вот тебе 10 конфет, половину отдай братику хорошо ему дам всего 3 конфетки почему только 3 ты не умеешь считать я умею а братик нет
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