Связь научного комплекса с межотраслевым комплексом страны России
География
Связь научного комплекса с межотраслевым комплексом страны России
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вместо отраслевых подходов в экономике и в география стали использовать межотраслевые. Это связано с тем, что все более усложняющиеся межотраслевые связи не вписывались в ведомственные рамки. Они связывают группы отраслей в блоки, выполняющие общую народнохозяйственную функцию
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