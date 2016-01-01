Связь научного комплекса с межотраслевым комплексом страны России

География
Связь научного комплекса с межотраслевым комплексом страны России
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вместо отраслевых подходов в экономике и в география стали использовать межотраслевые. Это связано с тем, что все более усложняющиеся межотраслевые связи не вписывались в ведомственные рамки. Они связывают группы отраслей в блоки, выполняющие общую народнохозяйственную функцию
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