В июле 2016 года планируется взять кредит в банке в размере S тыс. рублей, где S — натуральное число, на 3 года. Условия его возврата таковы − каждый январь долг увеличивается на 15% по сравнению с концом предыдущего года; − с ...
Математика
В июле 2016 года планируется взять кредит в банке в размере S тыс. рублей, где S — натуральное число, на 3 года. Условия его возврата таковы − каждый январь долг увеличивается на 15% по сравнению с концом предыдущего года; − с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга; − в июле каждого года долг должен составлять часть кредита в соответствии со следующим графиком: Июль 2016 - S ; Июль 2017 - 0,7S ; Июль 2018 - 0,4S ; Июль 2019 - 0 рублей. Найдите наименьшее значение S, при котором каждая из выплат будет составлять целое число тысяч рублей.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вычисляем полугодовую ставку а = √1,10 = 1,0488 - за 6 месяцев Первое начисление 1,3 млн.руб * 0,0488 = 0,063451 млн.руб = 63 451 руб. - за 6 мес Погашение долга за первые 6 мес. 350 000 - 63451 = 286 549 руб Осталось долга 1,013451 млн.руб И далее... это НЕ ШКОЛА
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