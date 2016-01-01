Как были устроены колесницы??? Какую роль они играли в срожениях???

Гость: Гость:

У неё два колёса со спицами, на оси между колесами была укреплена площадка, где стояли два человека один управлял конями,а другой стрелял из лука в противников. Крепилась площадка к длинной палке- дышлу, за которую два коня везли колесницу. Вся колесница была изготовлена из прочного дерева. На площадке делались обтянутые кожей борта,они защищали ноги возницы и стрелка. Колесницу украшали металлическими бляшками. Основная задача их заключалась в осуществлении прорыва и внесении беспорядка в ряды противника, уничтожении его живой силы колесничными войнами-стрелками,копейщиками, дрото метателями.