Свойство организма реагировать на воздействие окружающей среды изменением своего состояния называется первое обменом веществ 2 раздражимостью 3 развитием 4 саморегуляцией
Биология
Свойство организма реагировать на воздействие окружающей среды изменением своего состояния называется первое обменом веществ 2 раздражимостью 3 развитием 4 саморегуляцией
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 раздражимостью///////
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