Свойство организма реагировать на воздействие окружающей среды изменением своего состояния называется первое обменом веществ 2 раздражимостью 3 развитием 4 саморегуляцией

Биология
Свойство организма реагировать на воздействие окружающей среды изменением своего состояния называется первое обменом веществ 2 раздражимостью 3 развитием 4 саморегуляцией
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 раздражимостью///////
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите с решением логарифмического уравнения
Ответить
Математика
Сколько стоит 1 кг печенья, если за 5 5/6 кг(ДРОБЬ) заплатили 14 рублей?
Ответить
Українська мова
Яка частина мовиназиваеться диэсловом
Ответить
Математика
Собственная скорость лодки больше скорости течения в 5 раз лодка по течению реки проплывает 36 км за 3 ч. Какое расстояние проплывает лодка против ...
Ответить
Алгебра
Помогите помогите пожалуйста сделать алгебру плиз
Ответить