Сын на 23 года младше матери а его мать на 5 лет младше его отца сколько лет прожила ??месте 87 лет
Математика
Сын на 23 года младше матери а его мать на 5 лет младше его отца сколько лет прожила ??месте 87 лет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X+x+23+x+23+5=87 3x+51=87 x=(87-51):3=12 Cыну 12 лет,матери 35 лет,отцу 40лет
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