Сын на 23 года младше матери а его мать на 5 лет младше его отца сколько лет прожила ??месте 87 лет

Математика

Сын на 23 года младше матери а его мать на 5 лет младше его отца сколько лет прожила ??месте 87 лет

Автор: Гость