Объясните мне как решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными, но ??олько очень просто.

Математика
Объясните мне как решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными, но ??олько очень просто.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо знать,чтпо за система. вызначаешь икс через игрек /или игрек через икс/, как удобно подстацляешь значение во второе уравнение и, когда найдёшь одну из переменных, тогда подстаноцкой ищещь второе)))
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