Сочинение на тему Путешествие купца-куда он плыл,где он плыл,наличие штормов,Ну и ??ак далее Напишите срочно плиз)

Гость: Гость:

Жил- был на Аравийском полу-острове купец. Денег было много, достаток был во всём. Но купцу было скучно, и он решил отправиться в путешествие на своём корабле. Но решить, куда отправится было трудно. Его подданные решили помочь ему в этом. Принесли ему карту материков и океанов и повесели на стену. Дали острой нож купцу и говорят: "Закрытыми глазами ткни ножом в любое место на карте, куда нож попадёт- туда и отправишься." Купец так и сделал, нож попал на Австралию. На следующий день царь собрал всё необходимое и отправился с некоторыми подданными. Сперва проплыли через Аравийское море и остановились на Мальдивских островах. И снова отправились в долгий путь. Они плыли по индийкому океану и ели только рыбу, когда им удавалось её словить. Через несколько лет они доплыли до Австралии, многие погибли в этом путешествии. Купцу в Австралии понравилось и он остался там навсегда. ну да, бред какой-то.)))