Помогите помогите пожалуйста решить задачу Автобус проехал 480 км за 8 часов Сколько времени проедет этот путь автомобиль скорость которого на 36 километров час больше скорости автобуса с какой скоростью надо ехать чтобы преодо...

Математика

Помогите помогите пожалуйста решить задачу Автобус проехал 480 км за 8 часов Сколько времени проедет этот путь автомобиль скорость которого на 36 километров час больше скорости автобуса с какой скоростью надо ехать чтобы преодолеть это расстояние за четыре часа дайти действие пожалуста

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