Помогите помогите пожалуйста решить задачу Автобус проехал 480 км за 8 часов Сколько времени проедет этот путь автомобиль скорость которого на 36 километров час больше скорости автобуса с какой скоростью надо ехать чтобы преодо...
Математика
Помогите помогите пожалуйста решить задачу Автобус проехал 480 км за 8 часов Сколько времени проедет этот путь автомобиль скорость которого на 36 километров час больше скорости автобуса с какой скоростью надо ехать чтобы преодолеть это расстояние за четыре часа дайти действие пожалуста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость автобуса равна 480:8=60 Скорость машины 60+36=96 Время, за которое этот путь проедет автомобиль 480:96=5 Чтобы преодолеть расстояние за 4 часа надо ехать со скоростью 480:4=120 км/ч
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