Переведите на казахский,пожалуйста Прежде всего, ученик должен уважать и слушат?? учителя. Он обязан выполнять поручения учителя. На уроках должен соблюдать тишину.На занятия приходить вовремя.В обязанности ученика входит:подг...
Қазақ тiлi
Переведите на казахский,пожалуйста Прежде всего, ученик должен уважать и слушат?? учителя. Он обязан выполнять поручения учителя. На уроках должен соблюдать тишину.На занятия приходить вовремя.В обязанности ученика входит:подготовка к урокам,опрятный внешний вид.Необходимо беречь школьное имущество.Соблюдать правила поведения в школе.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Біріншіден,оқушы мұғалімді құрметтеп, тыңдауы керек.Ол мұғалімнің берген тапсырмаларын орындауы қажет.Сабақ үстінде тыныш отырып,сабаққа берілген уақытта кешікпей келуі керек.Оқушының міндеттеріне сабаққа дайындық пен ұқыпты түрде жүру кіреді.Мектептің затың бүлдірмей және оның ережелерін сақтау керек.
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