Переведите на казахский,пожалуйста Прежде всего, ученик должен уважать и слушат?? учителя. Он обязан выполнять поручения учителя. На уроках должен соблюдать тишину.На занятия приходить вовремя.В обязанности ученика входит:подг...

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Переведите на казахский,пожалуйста Прежде всего, ученик должен уважать и слушат?? учителя. Он обязан выполнять поручения учителя. На уроках должен соблюдать тишину.На занятия приходить вовремя.В обязанности ученика входит:подготовка к урокам,опрятный внешний вид.Необходимо беречь школьное имущество.Соблюдать правила поведения в школе.

Автор: Гость