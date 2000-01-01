Интересные факты о животном мире Индийского океана помогите пожалуйста

Гость: Гость:

1. Морская оса-самая ядовитая медуза мирового океана. Ее яд настолько силен, что человек может умереть меньше чем за 4 минуты. 2. Астроция-морская змея, одна из самых мощных морских змей. 3. Морской дьявол-крупное животное, с массой выше 2 тонн (2000 кг)