Надите местность по координатам 32ю.ш. 7в.д.
География
Надите местность по координатам 32ю.ш. 7в.д.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это Анлантический океан
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