Надите местность по координатам 32ю.ш. 7в.д.

География
Надите местность по координатам 32ю.ш. 7в.д.
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Гость:
Это  Анлантический океан
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