В холодильную камеру размером 9 м × 5м × 4,8 м, надо установить ящики с апельсинами, и??еющие объем 1,44 м3. Чему равно наибольшее количество вошедших в холодильник ящиков?

Алгебра

В холодильную камеру размером 9 м × 5м × 4,8 м, надо установить ящики с апельсинами, и??еющие объем 1,44 м3. Чему равно наибольшее количество вошедших в холодильник ящиков?

Автор: Гость