В холодильную камеру размером 9 м × 5м × 4,8 м, надо установить ящики с апельсинами, и??еющие объем 1,44 м3. Чему равно наибольшее количество вошедших в холодильник ящиков?
Алгебра
В холодильную камеру размером 9 м × 5м × 4,8 м, надо установить ящики с апельсинами, и??еющие объем 1,44 м3. Чему равно наибольшее количество вошедших в холодильник ящиков?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 9*5*4,8=216 м^3. это объем (V) Холод.камеры 2) 216/1,44= 150 м^3. Это ответ
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