Что означала война с Каулаченством
История
Что означала война с Каулаченством
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Гость:
Кулаки-зажиточные крестьяне, которых система репрессировала и раскулачивала (отбирала имущество, иногда каторга или расстрел)
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