Что означает Канадский девиз - "От моря к морю."?

География
Что означает Канадский девиз - "От моря к морю."?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Латинский девиз, взятый из 71-го псалма Библии  "О Соломоне" , означает "от моря к морю" и указывает на географическое положение Канады.
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