Срочно срочно срочно !!! A)345678+X=1001001 Б)y-2333444=9876543 В)1900009999-a=405*126 Г)c*(919-632=847900 Д)8060*m=1000079-669619 Е)2366700:294=z:10
Математика
Срочно срочно срочно !!! A)345678+X=1001001 Б)y-2333444=9876543 В)1900009999-a=405*126 Г)c*(919-632=847900 Д)8060*m=1000079-669619 Е)2366700:294=z:10
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а 655323 б 12209987 в 1899958969 г 2954.34554 д
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