Искусственный спутник Земли массой 83,6 кг движется по круговой орбите вокруг наше?? планеты. Расстояние от центра Земли до спутника равно 6600км. Какова сила гравитационного притяжения между спутником и Землёй? Какие ускорения...
Физика
Искусственный спутник Земли массой 83,6 кг движется по круговой орбите вокруг наше?? планеты. Расстояние от центра Земли до спутника равно 6600км. Какова сила гравитационного притяжения между спутником и Землёй? Какие ускорения имеют спутник и Земля благодаря этой силе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Омг... По формуле F=G*m1*m2/r^2 МАССА земли 6*10^24 степени,. Подставь и реши..
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Срочно срочно срочно !!! A)345678+X=1001001 Б)y-2333444=9876543 В)1900009999-a=405*126 Г)c*(919-632=847900 Д)8060*m=1000079-669619 Е)23...
Қазақ тiлi
Информатика
1. В системе счисления с некоторым основанием десятичное число 142 записывается как 167. Укажите это основание. 2. В олимпиаде по информатике уча...