Искусственный спутник Земли массой 83,6 кг движется по круговой орбите вокруг наше?? планеты. Расстояние от центра Земли до спутника равно 6600км. Какова сила гравитационного притяжения между спутником и Землёй? Какие ускорения...

Физика

Искусственный спутник Земли массой 83,6 кг движется по круговой орбите вокруг наше?? планеты. Расстояние от центра Земли до спутника равно 6600км. Какова сила гравитационного притяжения между спутником и Землёй? Какие ускорения имеют спутник и Земля благодаря этой силе?

Автор: Гость