Абсолютная влажность воздуха равна 10 г/м в кубе найти относительную влажность при температуре 12°с, 18°с и 24°с
Физика
Абсолютная влажность воздуха равна 10 г/м в кубе найти относительную влажность при температуре 12°с, 18°с и 24°с
Ответ(ы) на вопрос:
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При температуре +24⁰ максимально может содержаться 21,6 г/м³ воды. 21,6 г/м³ - 100% 10 г/м³ - х х = (10 × 100) ÷21,6 = 46,3% При температуре +18⁰ максимально может содержатся 15,1 г/м³ воды. 15,1 г/м³ - 100% 10 г/м³ - х х = (10 × 100) ÷15,1 = 66,4 % При температуре +12⁰ максимально может содержатся 11,12 г/м³ воды. 11,12 г/м³ - 100% 10 г/м³ - х х = (10 × 100) ÷11,12 = 90 %
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