Из согласования в управление : бессонная ночь , подземный переход , алгебраическая задача , школьный портфель , плюшевый медвежонок , приморский парк , клетчатый шарф .

Гость: Гость:

1) бессонная ночь - ночь без сна 2) подземный переход - переход под землёй 3) алгебраическая задача - задача из алгебры 4) школьный портфель - портфель для школы 5) плюшевый медвежонок - медвежонок из плюша 6) приморский парк - парк близ моря