Из согласования в управление : бессонная ночь , подземный переход , алгебраическая задача , школьный портфель , плюшевый медвежонок , приморский парк , клетчатый шарф .
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Из согласования в управление : бессонная ночь , подземный переход , алгебраическая задача , школьный портфель , плюшевый медвежонок , приморский парк , клетчатый шарф .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) бессонная ночь - ночь без сна 2) подземный переход - переход под землёй 3) алгебраическая задача - задача из алгебры 4) школьный портфель - портфель для школы 5) плюшевый медвежонок - медвежонок из плюша 6) приморский парк - парк близ моря
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