Решите пожалуйста примеры по процентам! 1) 5% от 30 2) 30*0,55 3) 46*100
Математика
Решите пожалуйста примеры по процентам! 1) 5% от 30 2) 30*0,55 3) 46*100
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 5%=0,05 5% от 30= 0,05*30=1,5 2) 30*0,55= 16,5 3) 46*100=4600
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