8250000 уменьшить на 25 десятков
Математика
8250000 уменьшить на 25 десятков
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25 десятков 250 8250000-250=8249750
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