Табигатка катысты табу создер
Қазақ тiлi
Табигатка катысты табу создер
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Қоршаған орта .... деп ойлайм
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