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Табиғатқа қатысты табу сөздер
Қазақ тiлi
Табиғатқа қатысты табу сөздер
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Жаңбыр. жауын-шашың. күн. ағаш. өсімдік. аспан. бұлт. жер.
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