Таблица значение голосеменных помогите пожалуйста

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Они являются основным источником высококачественной древесины и продуктов ее переработки, из смолы хвойных получают скипидар, канифоль, лаки, зеленую хвою издавна используют как лекарственное сырье, семена сибирской сосны (кедровые орехи) - ценный пищевой продукт, из которого получают масло