Таблица значение голосеменных помогите пожалуйста
Биология
Таблица значение голосеменных помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они являются основным источником высококачественной древесины и продуктов ее переработки, из смолы хвойных получают скипидар, канифоль, лаки, зеленую хвою издавна используют как лекарственное сырье, семена сибирской сосны (кедровые орехи) - ценный пищевой продукт, из которого получают масло
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Окружающий мир
Математика
Представьте,что вам необходимо сделать из проволоки каркасную модель куба с ребр??м 10см и параллепипида с измерениями 6см,10см,14см.какой длины пр...
Английский язык
Определите функции окончания «s», «es», т.е. является ли оно признаком: а) множественного числа имени существительного; 6) притяжательного падежа и...
Алгебра