Табло состоит из 8 независимых сегментов. Каждый сегмент представляет собой блок ??ветодиодов прямоугольной формы 64х32 светодиода, при этом каждый светодиод либо горит, либо не горит. Состояние табло кодируется цепочкой бит ми...
Информатика
Табло состоит из 8 независимых сегментов. Каждый сегмент представляет собой блок ??ветодиодов прямоугольной формы 64х32 светодиода, при этом каждый светодиод либо горит, либо не горит. Состояние табло кодируется цепочкой бит минимальной длины, одинаковой для всех возможных комбинаций сигналов светодиодов. Укажите наименьший обьем памяти в килобайтах, необходимой для храния состояний табло за 1 час, если состояние табло обновляется один раз в секунду.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для кодирования одного состояния табло требуется log(2)[8*64*32] = 14 бит. Искомый объем памяти = 1*60*60*14 бит = 60*60*14/8 байт = 6300 байт = 6300/1024 Кбайт ≈ 6,2 Кбайт
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