Таңертең шешем маған не ысытып берді

Қазақ тiлi
Таңертең шешем маған не ысытып берді
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Маған сүт ысытып берді
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