Таңертең шешем маған не ысытып берді
Қазақ тiлi
Таңертең шешем маған не ысытып берді
Ответ(ы):
Гость:
Маған сүт ысытып берді
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