Таня и ее подруга должны надписать 300 поздравительных открыток. Таня надписывает 30 открыток в час, а ее подруга-35 открыток. Сколько открыток останется им надписать через 2 ч совместной работы? через 4 ч? Нужна только краткая...

Математика

Таня и ее подруга должны надписать 300 поздравительных открыток. Таня надписывает 30 открыток в час, а ее подруга-35 открыток. Сколько открыток останется им надписать через 2 ч совместной работы? через 4 ч? Нужна только краткая запись

Автор: Гость