Таня и ее подруга должны надписать 300 поздравительных открыток. Таня надписывает 30 открыток в час, а ее подруга-35 открыток. Сколько открыток останется им надписать через 2 ч совместной работы? через 4 ч? Нужна только краткая...
Математика
Таня и ее подруга должны надписать 300 поздравительных открыток. Таня надписывает 30 открыток в час, а ее подруга-35 открыток. Сколько открыток останется им надписать через 2 ч совместной работы? через 4 ч? Нужна только краткая запись
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