Текст на тему пресный водоем и его обитатели

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На территории нашей страны существует множество водоемов с пресной водой: одни из них — с текучей (большие и малые реки, ручьи и каналы), другие — с проточной и стоячей водой (озера, пруды, искусственные водохранилища). Для каждого типа водоема характерны своеобразная водная растительность и свой особый животный мир. Обитатели пресных водоемов составляют кормовую базу для разнообразных рыб, а те, в свою очередь, служат пищей для различных земноводных, водных и околоводных животных, пресмыкающихся, птиц и зверей. Часть из них представляет для человека хозяйственный интерес, в особенности рыбы . В России насчитывается около 775 тыс. рек , причем густота речной сети по территории страны крайне неравномерна. Например, лесная зона европейской части России имеет на 1 км2 от 0,25 до 0,35 км речного русла, тогда как в пустынях Прикаспийской низменности протяженность рек на 1 км2 составляет 0—0,05 км. Большинство рек России покрывается льдом, но продолжительность ледостава зависит от их географического местоположения. На севере Сибири лед в реках держится 8—9 месяцев, тогда как в южных районах — всего 1—2 месяца. Наиболее многоводны реки бассейна Северного Ледовитого океана, которые в совокупности дают 3/5 годового стока, главным образом через Енисей. В то же время многие реки Средней Азии либо теряются в песках, либо впадают в озера. Кроме рек, в России имеется очень много озер, которые составляют 32% мировой озерной площади. Они очень разнообразны по величине, глубине, форме, составу воды, режиму. Так же как и реки, озера распределены но территории страны очень неравномерно. Особенно много озер в зоне избыточного увлажнения, в частности в Карелии, где на 1 км2 местами приходится до 30 озер. Почти все крупные озера на севере России сточные, с пресной водой, тогда как на юге многие озера бессточные и становятся со временем солеными или горько-солеными. В зависимости от степени движения воды (течения) реки и ручьи относятся к текучим водоемам, а озера и пруды — к стоячим. Между ними существует некоторая разница с физической и биологической стороны, которая и определяет специфику и своеобразие растительного и животного мира каждого типа водоема. На скорость течения в реках и ручьях оказывает влияние рельеф местности. На равнинах и в низменностях она небольшая, тогда как на крутых склонах гор наблюдается быстрое и даже бурное движение воды, а местами — водопады. Для развития водных растений и связанных с ними животных наиболее благоприятными являются спокойные водоемы,и поэтому пышное развитие фауны и флоры наблюдается обычно в медленно текущих участках рек и в очень тихих затонах , а также в сильно заросших озерах и прудах. Как в стоячих водоемах, так и в тихих реках можно различить ряд биотопов . В текучих водоемах также существуют различные биотопы с типичными для них биоценозами. Из отдельных группировок организмов, обитающих в пресных водоемах, принято выделять планктон бентос и нектон