Решите задачу: определите количество атомов железа в оксиде железа 3 массой 112 гра??м

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Запишем вещество: Fe2O3 Посчитаем кол-во атомов железа в одном моле вещества (160г): в 160 г Fe2O3 два атома железа Составим соотношение если в 160г – 2 атома железа то в 112г – икс икс=(112•2)/160=1.4 атома железа