Старе слово записане в рядку а)комп'ютер;б)ракета;в)волати;
Українська мова
Старе слово записане в рядку а)комп'ютер;б)ракета;в)волати;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В) волати или б) ракета
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