Почему снижение численности вида может стать причиной его вымирания?

Биология
Почему снижение численности вида может стать причиной его вымирания?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во-первых, у представителя вида будет меньше шансов на продолжение рода из-за снижения количества потенциальных партнёров. Во-вторых, постепенное снижение всегда приводит к полному исчезанию.
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