Текст по тему звёздная небо
Русский язык
Текст по тему звёздная небо
Ответ(ы):
Гость:
Мне очень нравится смотреть на звёздное небо.Летом, в деревне, где нет многоэтажных домов, я выхожу ночью на улицу, сажусь возле дома и смотрю на небо.Звёздное небо иногда выглядит глубоким, бездонным, а иногда кажется, что протянешь руку и можно достать до звезд.Сначала, посмотрев на звёздное небо, становится немного страшно, даже кружится голова, кажется, что, если не устоишь на ногах, то можно сорваться в небесную бездну. Но потом понимаешь, что небо похоже на пушистое, мягкое одеяло, оно ласкает и согревает. И невольно, глядя на звёзды, хочется улыбаться.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите подчеркнуть непроверяемые орфограммы в словах сирень, картофель, тополь, карамель, шоссе, помидор, повидло, метро, пальто, фамилия
Информатика
15. Имеется логическая схема светофора. На два входа А и В могут подаваться сигналы 1 или 0. Если на выходах образуется сигнал 1, то загораются лам...