Текст по тему звёздная небо

Русский язык
Текст по тему звёздная небо
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Мне очень нравится смотреть на звёздное небо.Летом, в деревне, где нет многоэтажных домов, я выхожу ночью на улицу, сажусь возле дома и смотрю на небо.Звёздное небо иногда выглядит глубоким, бездонным, а иногда кажется, что протянешь руку и можно достать до звезд.Сначала, посмотрев на звёздное небо, становится немного страшно, даже кружится голова, кажется, что, если не устоишь на ногах, то можно сорваться в небесную бездну. Но потом понимаешь, что небо похоже на пушистое, мягкое одеяло, оно ласкает и согревает. И  невольно, глядя на звёзды, хочется улыбаться. 

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
|x-1|=1,5 верно или не верно ?
Ответить
Алгебра
Решите уравнение (x+4)(x-3)+(x-5)(x+4)=0
Ответить
Русский язык
Помогите подчеркнуть непроверяемые орфограммы в словах сирень, картофель, тополь, карамель, шоссе, помидор, повидло, метро, пальто, фамилия
Ответить
Информатика
15. Имеется логическая схема светофора. На два входа А и В могут подаваться сигналы 1 или 0. Если на выходах образуется сигнал 1, то загораются лам...
Ответить
Русский язык
Как пишется : 1.большим крючком маленькую рыбу не поймаешь 2.маленьким крючком большую рыбу не поймаешь
Ответить